В Сети появились кадры прилета ракеты в жилой дом в секторе Газа SHOT показал кадры прилета ракеты в жилой дом в секторе Газа

Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press

Видео прилета ракеты в жилой дом в секторе Газа, находящийся рядом с больницей Аль-Ахли, которую разбомбили вечером 17 октября, опубликовал Telegram-канал SHOT. На кадрах слышен свист летящего боеприпаса и виден взрыв в момент его попадания в дом.

В результате удара 17 октября по баптистской больнице Аль-Ахли погибли несколько сотен человек, большинством жертв оказались женщины и дети. ЦАХАЛ утверждает, что ответственность за взрыв лежит на движении «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а ХАМАС и «Исламский джихад», в свою очередь, обвиняют военных Израиля. После инцидента по арабским странам прокатилась волна протестов, а президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим.

Ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что всемирная организация намерена провести собственное расследование обстоятельств взрыва в госпитале Газы. По его словам, выяснение причин и ответственных поможет в будущем избежать подобных трагедий. Гриффитс добавил, что ООН готова предоставить гуманитарную помощь. Он призвал прекратить авиаудары по районам, в которые надо ее доставить.