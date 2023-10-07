Опубликованы кадры обрушения здания в Тель-Авиве после обстрелов

Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press

В Тель-Авиве после обстрелов со стороны палестинского исламистского движения ХАМАС обрушилось многоэтажное здание, сообщает газета Haaretz со ссылкой на пожарную службу Израиля. Двое человек спасли из-под завалов. Ранее издание сообщало, что при ракетном обстреле Тель-Авива со стороны сектора Газа пострадали семь человек.

Пожарная служба Израиля сообщила об обрушении здания в Тель-Авиве в результате ракетного удара, из которого были спасены двое раненых, — говорится в публикации.

В ночь на 7 октября ХАМАС обстрелял юг и центр Израиля ракетами. По последним данным, погибли 100 человек, пострадали еще более 900 жителей. Медики предполагают, что эти цифры будут увеличиваться.

В ответ на это командование ЦАХАЛ объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом власти страны заявили, что страна находится в состоянии войны, началась мобилизация резервистов.

Замглавы политбюро ХАМАС Селах аль-Арури заявил, что главная цель конфликта с Израилем — свобода палестинского народа и святых мест. Он обвинил израильскую армию в подготовке удара по сектору Газа и Западному берегу реки Иордан.

Депутаты парламента Ирана поддержали военную операцию ХАМАС против Израиля. Они назвали участвующих в вооруженном конфликте палестинцев бойцами, которые борются за богоугодное дело. В свою очередь посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал Иран одним из ответственных за массированную атаку палестинских боевиков по израильским гражданам.