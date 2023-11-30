В Сети появились кадры нападения террористов в Иерусалиме

Фото: AP/TASS

В Сети появилось видео нападения террористов в Иерусалиме. На кадрах видно, как к автобусной остановке подъезжает машина, из которой выходят двое. После они начинают расстреливать людей, стоящих на остановке.



Отмечается, что нападавших ликвидировали силовики. Число погибших мирных граждан возросло до трех.

Инцидент произошел 30 ноября недалеко от въезда в Иерусалим. Ранения получили люди, находившиеся на остановке общественного транспорта на Вейцман-роуд. По предварительным данным, стрельба была устроена палестинскими боевиками. Ранее сообщалось, что семь человек получили ранения. Двоим начали оказывать помощь на месте, еще пятеро доставлены в больницу в тяжелом, среднем и легкой степени тяжести состоянии.

Ранее сообщалось, что три взрывных устройства были приведены в действие в течение часа вблизи мест расположения израильской армии. Кроме того, по данным израильской стороны, палестинская группировка ХАМАС открыла огонь по военнослужащим ЦАХАЛ, в результате чего несколько солдат получили легкие ранения. Отмечалось, что в обоих инцидентах израильские войска находились на позициях в рамках оперативной паузы.