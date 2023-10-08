Огненный гриб над комплексом разведки ХАМАС сняли на видео Армия обороны Израиля нанесла удар по комплексу разведки ХАМАС

Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press

Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объекту в секторе Газа, который, как утверждается, является комплексом разведки движения ХАМАС. Видео авиаудара пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала в официальном Telegram-канале.

Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления террористической организации ХАМАС, — сообщили в пресс-службе.

На записи можно увидеть момент попадания ракеты по зданию, над которым затем поднимается большой огненный гриб. Вероятно, удар был нанесен минувшей ночью.

В субботу, 7 октября, палестинские радикалы ХАМАС заняли приблизительно два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа, а также открыли ракетный обстрел по центральному и южному районам Израиля. ЦАХАЛ начала в ответ операцию «Железные мечи». При этом министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинские радикалы объявили Израилю войну. По словам чиновника, это решение было серьезной ошибкой.

Израильским войскам уже удалось вернуть контроль над большей частью захваченных населенных пунктов рядом с южной границей сектора Газа. Опасаясь полномасштабного наступления ЦАХАЛ, Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Собрание намечено на вечер воскресенья, 8 октября.