В секторе Газа возобновили эвакуацию иностранцев через КПП «Рафах»

Фото: Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Контрольно-пропускной пункт «Рафах», который расположен на границе сектора Газа и Египта, вновь открыт для прохода иностранцев, передает главное управление погранперехода анклава в Facebook (деятельность в РФ запрещена). КПП смогут пройти только те граждане, чьи имена внесены в согласованные списки.

Погранпереход «Рафах» открыт для иностранцев и египтян, чьи имена фигурируют в последних списках от 1 ноября 2023 года, — сказано в сообщении.

Власти Египта ранее приостановили эвакуацию иностранных граждан из Газы через «Рафах» после того, как Израиль не выпустил раненых палестинцев из анклава. Такое решение было принято из-за обстрела машин скорой помощи израильскими войсками.

Как заявили ранее в администрации КПП «Рафах», палестинский сектор смогут покинуть более 620 человек. В списке имеются не только иностранцы, но и граждане Палестины с двойным гражданством. Подавляющее большинство в перечне составляют обладатели американских паспортов. Также к эвакуации допущены граждане Италии, Великобритании, Мексики, Франции и Германии.

Россиян в списке не оказалось. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что на эвакуацию из сектора Газа записались около тысячи российских граждан.