В секторе Газа у сотрудников ООН украли топливо и медоборудование

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Офис Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обворовали в секторе Газа, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter (X). У сотрудников украли топливо и медицинское оборудование.

В БАПОР получили сообщение о том, что вчера группа неизвестных на грузовиках, якобы принадлежащих Министерству здравоохранения администрации сектора Газа, вывезла топливо и медицинское оборудование с территории офиса агентства в городе Газа, — говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что сотрудники эвакуировались из штаб-квартиры еще 13 октября. С этого момента они не имеют доступа к помещению. Все ресурсы, хранящиеся в офисе, должны быть использованы исключительно в гуманитарных целях.

Любое их использование с другой целью категорически осуждается, — добавили в БАПОР.

Ранее миссия Организации Объединенных Наций ЮНИФИЛ сообщила, что в штаб-квартиру миротворцев в ливанском городе Эн-Накура прилетела ракета. В результате удара никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняются. В ЮНИФИЛ также призвали стороны к скорейшему перемирию.