В секторе Газа рассказали, сколько ракет сбросил Израиль Власти сектора Газа заявили, что Израиль сбросил на анклав более 45 тысяч ракет

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Израильская армия с момента обострения конфликта в октябре сбросила на сектор Газа более 45 тысяч ракет и бомб, заявила РИА Новости пресс-служба правительства анклава. Там отметили, что общий вес сброшенной на регион взрывчатки составляет в настоящий момент свыше 65 тысяч тонн.

Самолеты израильского оккупанта сбросили на сектор Газа во время войны-геноцида более 45 тысяч ракет и огромных бомб, некоторые из которых содержали 2000 фунтов (907 килограммов — NEWS.ru) взрывчатки, — отметили представители властей.

Ранее генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа перестал быть местом, пригодным для жизни. Он отметил, что посещает палестинский анклав уже третий раз и с каждым разом ситуация ухудшается. По словам комиссара, инфраструктура полностью разрушена даже на юге Газы, в Рафахе, а после возобновления боевых действий 1 декабря организация потеряла доступ в северную часть анклава.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что события в секторе Газа напоминают ему блокаду Ленинграда. По словам дипломата, трудно поверить, что такое может происходить в современном мире.