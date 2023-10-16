КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта попал под ракетный обстрел Al-Qahera al-Ihbariya: Израиль нанес ракетный удар по району близ КПП «Рафах»

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракетный удар был нанесен по территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе Египта и сектора Газа, сообщает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya. По его данным, в момент обстрела у КПП находились граждане иностранных государств, в том числе из США, желающие покинуть сектор Газа. Сведений о жертвах или пострадавших пока нет.

Возобновились израильские обстрелы контрольно-пропускного пункта «Рафах» в секторе Газа. Десятки грузовиков с гуманитарной помощью на египетской стороне контрольно-пропускного пункта ожидают разрешения на въезд в сектор Газа, — передает телеканал.

На опубликованных Al-Qahera al-Ihbariya видеокадрах слышно, как раздается громкий взрыв, затем в небо поднимается столб густого дыма. Десятки людей, собравшихся у пропускного пункта, разбегаются в разные стороны.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что граждане США смогут покинуть территорию сектора Газа одними из первых. По оценкам властей Соединенных Штатов Америки, на данный момент в палестинском анклаве находятся от 500 до 600 граждан США.

Ранее власти Египта не стали пропускать граждан США, которые застряли в секторе Газа, через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Американцы несколько часов провели в ожидании перед КПП, но их так и не выпустили. AFP сообщило, что США провели переговоры с Израилем и Египтом относительно эвакуации американцев. По итогам беседы была достигнута договоренность, что граждан США вывезут через «Рафах» в течение пяти часов.