В секторе Газа обнаружили тела Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС ЦАХАЛ: тела Шани Лук и еще двух заложников движения ХАМАС нашли в секторе Газа

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Шани Лук

Израильские военные в рамках наземной операции в секторе Газа обнаружили тела трех заложников, в числе которых оказалась 23-летняя Шани Лук, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По имеющейся информации, пленные были убиты во время нападения движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Согласно проверенным данным, которыми мы располагаем, Ицхак Гелернтер, Шани Лук и Амит Бускила были убиты <...> 7 октября на перекрестке Мефальсим, а их тела были похищены в Газу, — говорится в сообщении.

Сотрудники Израильского национального судебно-медицинского института и Минздрава страны провели процедуру идентификации и уведомили семьи погибших заложников. Операция по поиску тел была успешно проведена благодаря сведениям, полученным в результате допросов бойцов палестинского движения, уточнили представители ЦАХАЛ.

Ранее в восточной части города Рафах началась процедура эвакуации мирного населения под контролем израильских военных. Передислокация гражданских проводится в преддверии возможной военной операции в этом районе, находящемся на юге сектора Газа. ЦАХАЛ обещает продолжать преследовать ХАМАС повсюду в секторе Газа, пока все заложники не вернутся из плена.