Власти Саудовской Аравии объявили режим чрезвычайного положения в провинции Эль-Катиф на востоке страны после выявления в ней 11 случаев заражения коронавирусом.
Прекращена работа всех правительственных учреждений и частных компаний в провинции, — говорится в заявлении МВД страны.
Провинция закрыта на въезд и выезд. В Эль-Катифе продолжат работу аптеки, больницы, магазины, склады и охранные предприятия,
Всего в стране зарегистрировано 18 случаев заражения COVID-19.
Ранее власти Саудовской Аравии запретили малое паломничество для жителей страны и проживающих иностранцев. Большая Мекканская мечеть аль-Харам в Мекке с главной святыней мусульман Каабой была закрыта 5 марта на дезинфекцию и санитарную обработку.
NEWS.ru писал, что въезд в Саудовскую Аравию был ограничен из стран, где обнаружен коронавирус. Чтобы попасть на территорию королевства, нужно предоставить медицинскую справку об отсутствии заболевания.
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