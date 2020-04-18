В Саудовской Аравии за сутки выявили более тысячи случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua

Более тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в Саудовской Аравии.

За сутки в королевстве коронавирус выявлен у 1132 человек, от осложнений, связанных с коронавирусом, скончались ещё пять человек, причём один из них — саудовский подданный в возрасте 34 лет и четверо иностранцев в возрасте от 45 до 80 лет, — сообщил официальный представитель Минздрава королевства Мухаммед аль-Абдель Али.

Общее число летальных случаев в стране составило 92. При этом 1329 человек смогли полностью излечиться от нового заболевания, передаёт Al-Ekhbariya.

К этому дню в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 154 тысяч человек. В России на 18 апреля 36 793 подтверждённых случая COVID-19. За последние сутки заболели ещё 4785 жителей страны. 3057 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. 313 заболевшим победить коронавирус не удалось.

Лекарства от болезни пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения. Вакцину от нового коронавируса тоже ещё не изобрели. В Китае проводят клинические испытания трёх разных её вариантов. В России тестирование пока идёт в лабораториях. Так, научный центр «Вектор» закупил 20 низших обезьян для испытания перспективных российских вакцин против COVID-19, писал NEWS.ru.