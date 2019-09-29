Личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм погиб в результате огнестрельного ранения. Вместе с тем речь не идёт ни о покушении, ни о государственной безопасности. Произошедшее — результат бытового конфликта.
К инциденту привела ссора в доме его знакомого в Джидде, куда генерал прибыл в гости, сообщает
Абдель Азиз аль-Фагм был тяжело ранен и скончался в больнице, пострадали ещё два человека, в том числе хозяин дома. Разгорячённый мужчина оказал сопротивление и прибывшим к месту ЧП полицейским, ранив пятерых стражей правопорядка. В результате перестрелки он был убит.
Ранее, как писал News.ru, польский военнослужащий застрелил бойца украинской армии. Инцидент произошёл во время совместных учений, однако следователи посчитали убийство умышленным.