https://static.news.ru/photo/9f6ef97a-e28c-11e9-b33f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Bo/Xinhua/Global Look Press

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм погиб в результате огнестрельного ранения. Вместе с тем речь не идёт ни о покушении, ни о государственной безопасности. Произошедшее — результат бытового конфликта.

К инциденту привела ссора в доме его знакомого в Джидде, куда генерал прибыл в гости, сообщает Al Arabiya со ссылкой на саудовские СМИ. Телохранитель короля повздорил с другим гостем, и тот открыл беспорядочную стрельбу по всем, кто находился поблизости.

Абдель Азиз аль-Фагм был тяжело ранен и скончался в больнице, пострадали ещё два человека, в том числе хозяин дома. Разгорячённый мужчина оказал сопротивление и прибывшим к месту ЧП полицейским, ранив пятерых стражей правопорядка. В результате перестрелки он был убит.

Ранее, как писал News.ru, польский военнослужащий застрелил бойца украинской армии. Инцидент произошёл во время совместных учений, однако следователи посчитали убийство умышленным.