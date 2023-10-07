В РСТ ответили на вопрос о пострадавших в Израиле россиянах В РСТ нет информации о пострадавших в Израиле россиянах

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинцы перевозят тела погибших

Данных о россиянах, которые могли пострадать в Израиле при массированной атаке со стороны палестинских боевиков, пока нет, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии. По его информации, рейсы в главную воздушную гавань страны — аэропорт Бен Гурион — выполняются с задержками.

Информации о пострадавших пока нет. РСТ продолжает следить за развитием ситуации, — говорится в сообщении.

В РСТ рекомендовали находящимся в Израиле туристам мониторить информацию и выполнять указания местных властей.

Палестинское движение ХАМАС ранее объявило о проведении операции против Израиля, который в ответ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Как заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сейчас Израиль находится в состоянии войны и главная цель израильской армии обороны — зачистить территорию от враждебных сил. По его словам, враг должен заплатить высокую цену за нападение.

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Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

По словам посла Израиля в РФ Александра Бен Цви, палестинские радикалы уже выпустили более трех тысяч ракет. По последней информации Минздрава страны, в результате массированного обстрела погибли по меньшей мере 22 человека, число пострадавших достигло 545 человек.