Данных о россиянах, которые могли пострадать в Израиле при массированной атаке со стороны палестинских боевиков, пока нет, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии. По его информации, рейсы в главную воздушную гавань страны — аэропорт Бен Гурион — выполняются с задержками.
Информации о пострадавших пока нет. РСТ продолжает следить за развитием ситуации, — говорится в сообщении.
В РСТ рекомендовали находящимся в Израиле туристам мониторить информацию и выполнять указания местных властей.
Палестинское движение ХАМАС ранее объявило о проведении операции против Израиля, который в ответ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Как заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сейчас Израиль находится в состоянии войны и главная цель израильской армии обороны — зачистить территорию от враждебных сил. По его словам, враг должен заплатить высокую цену за нападение.
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Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
По словам посла Израиля в РФ Александра Бен Цви, палестинские радикалы уже выпустили более трех тысяч ракет. По последней информации Минздрава страны, в результате массированного обстрела погибли по меньшей мере 22 человека, число пострадавших достигло 545 человек.