В России заявили о высоких потерях среди американских солдат в Сирии Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев усомнился в выводе войск США из Сирии

Фото: US Army

Вооруженные силы США несут высокие потери в Сирии, однако Россия не видит признаков желания Вашингтона вывести свои войска из страны, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. По его словам, которые приводит ТАСС, американские войска концентрируются на своих базах, расположенных на северо-востоке и на юге Сирии.

Пока мы не видим каких-либо стремлений или намерений американской стороны по выводу своего воинского контингента. <...> Ситуация сейчас там осложнилась, американцы несут достаточно ощутимые потери, но продолжают там оставаться, — заявил спецпредставитель.

Вместе с тем Лаврентьев допускает, что американские войска могут покинуть сирийскую землю. По его мнению, в конечном счете в Вашингтоне осознают, что сохранение баз Вооруженных сил США на территории страны не является приоритетом и не принесет никакой пользы.

В период с 24 по 25 января в Астане пройдут переговоры по Сирии на уровне министров иностранных дел. В предварительную повестку переговоров включены вопросы развития региональной обстановки вокруг страны, а также усилия по урегулированию конфликта на ее территории. Отмечается, что одним из участников астанинских мероприятий может стать спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.