В России раскрыли, есть ли у Ирана ядерное оружие Лавров: у Ирана нет ядерного оружия, это самая проверяемая страна

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Запад пугает мир применением ядерного оружия Ираном, однако у страны его нет, что подтверждает МАГАТЭ, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда». Министр подчеркнул, что сейчас Иран является самой проверяемой страной.

Это подтверждает МАГАТЭ, Иран — самая проверяемая страна из участников Договора о нераспространении ядерного оружия, — пояснил он.

По словам Лаврова, сейчас страны Запада продвигают нарратив о том, что Иран пытается получить ядерное оружие. Он считает, что это делается для смещения фокуса с ситуации в секторе Газа, где после начала боевых действий образовалась гуманитарная катастрофа. Министр добавил, что на тяжелую обстановку в регионе все чаще обращают внимание докладчики Совета ООН, говоря о геноциде.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в результате военных действий Израиля не нанесен ущерб ядерным объектам Ирана. Он призвал к «чрезвычайной сдержанности» и подчеркнул, что агентство продолжает следить за ситуацией.

До этого министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что страны — участницы «Большой семерки» (G7) намерены обсудить ситуацию, связанную с предполагаемым ударом Израиля по территории Ирана. Представители государств проведут встречу в Италии 19 апреля.