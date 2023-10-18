В России объяснили нежелание Египта и Иордании принимать беженцев из Газы Профессор Межевич: соседи не хотят ответственности за беженцев из сектора Газа

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Согласие Египта и Иордании принять большое число беженцев из сектора Газа будет означать серьезную ответственность, которую эти соседи Палестины на себя брать не хотят, заявил в беседе с «360» профессор, главный научный сотрудник Института Европы Николай Межевич. Поэтому, по его мнению, египетские и иорданские власти не спешат оказать такую услугу «родственному населению».

Население Иордании и Египта особенно родственное к Палестине. Проблемы палестинцев им близки, но мы понимаем, что нападение на Израиль совершили люди, принадлежащие к военно-политической группировке. Эти люди не очень желательны что в Египте, что в Иордании, — пояснил эксперт.

Он добавил, что активисты ХАМАС доказали свое умение хорошо стрелять, но этот навык не поможет им вжиться в «более-менее спокойные» государства. В то же время Египет и Иордания, будучи суверенными государствами, имеют полное право на собственные убеждения в вопросах беженцев и переселенцев, подчеркнул Межевич.

Ранее король Иордании Абдалла II заявил, что его страна не может принять беженцев из Газы, и назвал этот вопрос красной линией для королевства. Аналогичную позицию заняли власти Египта, которые заявили о намерении помогать пострадавшим, но «сопротивляться любым попыткам принять большее число беженцев».