В РФ сообщили о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии

https://static.news.ru/photo/6d219a10-5391-11ea-bee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Карпов заявил, что террористы хотят инсценировать химическую атаку в городе Кбана в Сирийском Идлибе.

Террористы планируют провести в специально построенном лагере в населённом пункте Кбана провинции Идлиб инсценировку химической атаки, — сказал он.

По его словам, преступники хотят привлечь жителей провинции в качестве пострадавших и жертв, чтобы обвинить официальный Дамаск в применении химоружия. Он отметил, что к будущей провокации причастны боевики запрещённой в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», передаёт РИА Новости.

Ранее спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев заявил, что ситуация в ближневосточной стране «очень тревожная». По его словам, наблюдается активизация «спящих ячеек» террористов.

Как сообщал NEWS.ru, сирийские журналисты обвинили Вашингтон в переброске в САР боевиков запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство». В середине января 2021 года американцы якобы перевезли группу радикалов из тюрьмы Гувейран в Хасаке на одну из баз недалеко от границ САР, Ирака и Иордании.