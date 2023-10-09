В России оценили, поддержат ли талибы ХАМАС в конфликте с Израилем Дипломат Кабулов оценил, поддержат ли талибы ХАМАС в конфликте с Израилем

Фото: Mashal/XinHua/Global Look Press

Россия считает, что «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не вступит в конфликт Израиля и Палестины на стороне движения ХАМАС, заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его мнению, обратное утверждение является «бредом и фейком».

Нет, абсолютно [не присоединится]. Это эмоциональный всплеск. Понятно, что талибы симпатизируют палестинцам по всем понятным причинам. Но все, что я видел [в СМИ], — это просто бред и фейк, — сказал Кабулов.

Ранее Министерство иностранных дел Исламского эмирата Афганистана в соцсети Twitter (X) выразило поддержку палестинцам и призвало регионы и весь мир остановить Израиль.

Тем временем мировое сообщество допускает, что в палестино-израильскую войну может вмешаться Иран. По данным The Wall Street Journal, Тегеран помогал ХАМАС спланировать атаки на Израиль. Газета утверждает, что начиная с августа офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана взаимодействовали с представителями ХАМАС, чтобы разработать тактику.

В случае полноценного участия Ирана в текущей войне в конфликт могут вмешаться США. Об этом завил отставной американский генерал Барри Маккеффри, который считает возможное присоединение Тегерана, а также Сирии реальной угрозой для существования Израиля.

Вместе с тем военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что обострение между Палестиной и Израилем будет только возрастать. Он напомнил, что Израиль расположен в кругу государств, настроенных к нему недружелюбно. В их числе Египет, Иордания, Сирия, Ливан, которые теоретически могут создать арабскую антиизраильскую коалицию.