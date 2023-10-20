В результате обстрела Израилем юга Ливана погиб журналист Reuters: на юге Ливана журналисты попали под обстрел Израиля

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Один журналист стал жертвой обстрела со стороны Израиля в приграничном районе на юге Ливана, еще один пострадал, сообщает Reuters со ссылкой на ливанскую армию. По ее данным, в районе населенного пункта Хула под обстрел из пулеметов попали семь журналистов.

Агентство отмечает, что патруль армии Ливана вместе с силами миротворческой миссии ООН в стране доставили пострадавшего и тело погибшего в больницу. Остальных журналистов вывезли в безопасное место.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила о нанесении новых ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Обстрелам подверглись наблюдательные посты группировки. Такие действия были предприняты в ответ на обстрелы с ливанской стороны. Также истребители ударили по трем террористам, пытавшимся запустить противотанковые ракеты в сторону Израиля.

Ранее стало известно, что Израиль под влиянием США вносит коррективы в планы по проведению наземной операции в секторе Газа. На этом настаивал Вашингтон. Теперь наземная операция в регионе может начаться позже и длиться дольше. Также вносятся корректировки с целью ограничить число потенциальных жертв, поскольку в Газе два миллиона мирного населения. Меняется и план действий Израиля после окончания операции.