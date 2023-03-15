В разрушенных землетрясением районах Турции начались наводнения Власти Турции: четыре человека пропали и один погиб во время наводнения

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Наводнение в Турции

В зоне землетрясения в Турции продолжаются наводнения, вызванные проливными дождями, передает Habertürk. Синоптики предупреждают, что наводнения будут продолжаться до 16 марта. Мэр муниципалитета Шанлыурфы Зейнель Абидин Беязгюль заявил в эфире канала Tvnet, что есть сообщения о пропавших людях.

Есть сообщения о пропавших без вести, но мы не можем их подтвердить, — заявил Беязгюль.

Губернатор Токата Нуман Хатипоглу, который был координатором в зоне землетрясения, сообщил изданию Сumhuriyet, что один человек погиб и четверо пропали без вести в результате попадания жилого контейнера в воду.

Один из наших граждан погиб в результате инцидента, четверо пропали без вести. Наши группы продолжают поисковые работы. Нужно как можно скорее добраться до наших граждан. Это катастрофа. Такой инцидент произошел в результате того, что контейнер, доставленный нашими гражданами на собственные средства, был смыт водой, — говорит Хатипоглу.

Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) заявило, что осадки будут особенно разрушительными в Шанлыурфе, Мардине, Газиантепе, Килисе и Кахраманмараше. AFAD рассылает местным жителям СМС о высоком уровне погодной опасности.

Турция с 6 февраля столкнулась с разрушительными землетрясениями. Как заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, они стали самыми сильными в стране с 1939 года. Число погибших превышает 45 тысяч человек. Очаг самых сильных подземных толчков залегал на глубине пяти километров.