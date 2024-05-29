В Раде ответили на слова Путина о легитимной власти на Украине Стефанчук: Зеленский сохраняет пост президента Украины по конституции

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сохраняет свой пост в соответствии с конституцией, заявил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. По его словам, украинский лидер продолжит выполнять свои обязанности до вступления в должность нового главы государства.

Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: «Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины», — написал политик.

Такой комментарий Стефанчук оставил в ответ на слова президента России Владимира Путина. Российский лидер указал, что на Украине единственной легитимной властью остаются Верховная рада и ее спикер.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что президент Украины, чей срок полномочий истек 20 мая, узурпировал власть, отменив выборы в стране. По словам парламентария, попытки украинского руководства оправдать военным положением нахождение Зеленского у власти противоречат конституции республики.

Сам глава Украины подчеркнул, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности после 20 мая, когда истек срок его полномочий. В интервью представителям СМИ он порекомендовал обратиться к законам и конституции страны для ответа на этот вопрос.