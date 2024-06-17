В первый день Курбан-байрама пострадали тысячи жителей Турции В Турции около 16 тысяч человек были ранены в первый день Курбан-байрама

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Около 16 тысяч жителей Турции обратились за медицинской помощью в первый день Курбан-байрама, написал в соцсети Х министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Они пострадали, когда закалывали жертвенных животных.

По данным министра, в Анкаре были ранены 1274 человека, в Стамбуле — 840, в Измире — 416. Коджа подчеркнул, что такое происходит, когда работают непрофессионалы.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — один из главных праздников мусульман. В этот день верующие обычно приносят в жертву баранов. Каждый год после праздника в Сети появляются многочисленные видео, на которых они успешно убегают от мясников.

Два человека получили 16 июня легкие ранения после того, как неизвестный ворвался в спортзал в парижском пригороде Боней-сюр-Марн, где праздновали Курбан-байрам. В числе раненых значится сотрудник мэрии. В момент инцидента в помещении находились около 200 представителей мусульманской общины. Злоумышленник был задержан на месте, мотивы его действий выясняются.

Мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сказано в поздравлении президента РФ Владимира Путина с Курбан-байрамом. По его словам, они действенно помогают участникам и ветеранам СВО, их родным и близким.