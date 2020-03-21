https://static.news.ru/photo/6111707e-6c3c-11ea-8407-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dawoud Abo Al Kas/Global Look Press

Власти Палестины запретили жителям покидать свои дома из-за угрозы распространения коронавируса. Также им запрещено передвигаться между палестинскими городами.

Кроме того, власти ввели обязательный карантин на 14 дней для всех, кто прибывает на территорию страны.

Помимо прочего, указом закрываются все управления министерств, кроме Министерства здравоохранения, экономики и соцразвития.

Как ранее писал NEWS.ru, в отношениях Израиля и Палестины началось потепление. Страны решили вместе бороться с распространением коронавируса, вспышка которого произошла в Китае.