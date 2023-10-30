В Палестине заявили об авиаударе Израиля по турецкой больнице в Газе Палестинский Минздрав: Израиль атаковал турецкую больницу к югу от Газы

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Турецкая больница к югу от сектора Газа подверглась бомбардировке, сообщил Минздрав Палестины в Facebook (деятельность в РФ запрещена). При этом не уточняется, есть ли жертвы в результате обстрела.

Больница палестино-турецкой дружбы в Газе подверглась израильской бомбардировке, — говорится в сообщении.

В середине октября удару подверглась баптистская больница «Аль-Ахли». Тогда погибли несколько сотен человек. Израиль утверждает, что ответственность за это лежит на боевиках движения «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В свою очередь ХАМАС и «Исламский джихад» обвиняют в случившемся ЦАХАЛ. После инцидента по арабским странам прокатилась волна протестов.

В понедельник, 30 октября, пресс-секретарь израильских вооруженных сил бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ ведет бой с подразделениями ХАМАС на территории сектора Газа. По его словам ЦАХАЛ также ведет атаку с воздуха.

До этого сообщалось, что Израиль нанес удары по более чем 600 объектам ХАМАС. Уничтожены склады с оружием, позиции с противотанковым оружием, а также убежища организации. В ходе операции также убиты «несколько десятков» членов ХАМАС.