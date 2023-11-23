В Палестине заявили, что Израиль заплатит за военных «иную цену» «Исламский джихад»: Израиль заплатит за военных не ту цену, что за гражданских

Фото: IMAGO/Mohammed Nasser/Global Look Press

Израилю придется заплатить за освобождение своих военнослужащих, удерживаемых в заложниках в секторе Газа, другую цену, чем за освобождение гражданских лиц, заявил катарскому телеканалу Al Jazeera член руководства «Исламского джихада» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Али Абу Шахин. По его словам, в палестинской организации считают, что у солдат «иная цена».

Захваченные силами [палестинского] сопротивления [и находящиеся в Газе] солдаты оккупационных сил — это другой вопрос. У них будет иная цена, — сказал Абу Шахин.

Радикальное палестинское движение ХАМАС 22 ноября сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа. Согласно договоренностям, будут освобождены удерживаемые в анклаве 50 женщин, а также дети и подростки в возрасте до 19 лет. В обмен Израиль освободит из своих тюрем 150 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет.

Ранее власти Израиля заявили о положительном решении по сделке с ХАМАС об освобождении пленных в секторе Газа. Договоренности предусматривают временное прекращение огня, которое продлится четыре дня. Во время гуманитарной паузы стороны обменяются заложниками.