В Палестине сообщили о готовности провести выборы парламента и президента Аббас: Палестина готова провести выборы на всех территориях, включая Иерусалим

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Махмуд Аббас

Палестина готова провести всеобщие парламентские и президентские выборы на всех своих территориях, сообщил действующий палестинский президент Махмуд Аббас на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде, передает РИА Новости. По его словам, выборы также могут состояться в Иерусалиме.

Мы готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим, — сказал он.

Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило, что колонна автомобилей Аббаса подверглась вооруженному нападению. По данным газеты, в результате атаки был застрелен один человек, предположительно, телохранитель Аббаса.

В администрации главы государства эту информацию опровергли. По данным администрации, Аббас находился в своем офисе в Рамалле. Видео с обстрелом было связано со стычкой между службами безопасности и одним из разыскиваемых по уголовным делам в лагере беженцев Джалазун.

До этого Аббас заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа. Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш отметил, что удары Армии обороны Израиля по палестинскому анклаву являются непропорциональным ответом на массированную атаку движения ХАМАС на еврейское государство. По его словам, необходимо остановить боевые действия в Газе и страдания мирных жителей.