В Палестине сообщили о гибели вице-спикера парламента Ахмеда Бахара Maan: вице-спикер Палестинского законодательного совета Ахмад Бахар погиб в Газе

Фото: Mohammed Salem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ахмед Бахар

Вице-спикер Палестинского законодательного совета (парламента) Ахмед Бахар погиб в Газе от полученных ранений, сообщило агентство Maan. Это произошло «во время рейда» Армии обороны Израиля.

Maan называет Бахара одним из лидеров палестинского движения ХАМАС. По данным агентства, он преподавал на кафедре арабского языка в Исламском университете сектора Газа и занимал должность замдекана факультета литературы.

Ранее сообщалось, что число жителей сектора Газа, погибших в ходе конфликта между Армией обороны Израиля и палестинским движением ХАМАС, выросло до 11 470. Статистика не обновлялась на протяжении нескольких дней, так как в системе здравоохранения анклава произошел коллапс. Эксперты считают, что в дальнейшем число жертв конфликта будет лишь расти.

Уточнялось, что в списках погибших числятся по меньшей мере 4710 детей и 3160 женщин. В ходе конфликта 29 800 человек получили ранения различной степени тяжести. С 7 октября по 16 ноября было повреждено около 300 образовательных учреждений и свыше 222 тысяч жилых домов. Сложная ситуация наблюдается и в сфере здравоохранения. Так, из 35 госпиталей в секторе Газа работают лишь девять.