В Палестине сообщили о гибели парамедиков из-за ударов Израиля Минздрав Палестины: десять парамедиков погибли в секторе Газа от ударов Израиля

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Десять палестинских парамедиков погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа за прошедшие восемь дней, сообщает отделение Министерства здравоохранения Палестины в анклаве на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Ведомство также обратилось к медиками со всего мира с просьбой приехать и оказать помощь в лечении пострадавших от обстрелов, так как многие палестинские врачи «убиты или покалечены».

Израильские оккупационные силы убили десять парамедиков, ранили еще 27 работников скорой помощи и уничтожили 23 машины скорой помощи с начала агрессии против сектора Газа, — говорится в сообщении.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов предупреждало, что после прекращения поставок электроэнергии в сектор Газа местная система здравоохранения оказалась на грани коллапса. Топлива для генераторов у медучреждений осталось всего на 48 часов при условии экономии. Больницы уже вынуждены запускать генераторы не чаще нескольких часов в день.

При этом Израиль уже возобновил подачу воды на юге сектора Газа, о чем сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, этот вопрос был ключевым в рамках дискуссий последних нескольких дней.