В Палестине предрекли «сильные страдания» в случае начала наземной операции Посол Палестины в РФ: из-за наземной операции Израиля будут страдать люди

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Палестина надеется, что Израиль откажется от наземной операции в секторе Газа, заявил ТАСС посол страны в РФ Хафиз Нофаль. По его словам, в противном случае мирное население «будет сильно страдать». Кроме того, в результате действий Израиля в войну могут быть вовлечены другие страны, добавил дипломат.

Я сказал давно, что, если израильтяне начнут наземную операцию, будет очень сложно, будет очень опасно для мирных людей. Это может привести к вовлечению других стран в войну. Мы надеемся, что наземной операции не будет, потому что мирные люди будут сильно страдать, — заявил Нофаль.

Посол выразил надежду, что все будет хорошо. По его словам, пока что Израиль продолжает нападать со всех сторон, осложняя и без того опасную ситуацию.

Вместе с этим он добавил, что вопрос об эвакуации россиян из сектора Газа остается открытым. По его словам, граждане РФ смогут поехать в Египет, как только пункт «Рафах» будет открыт.

Мы с Министерством иностранных дел России, вашим посольством в Египте, Палестине стараемся все делать, ежедневно на связи. Насчет эвакуации мы работаем, — заверил посол.

Ранее Саудовская Аравия предостерегла Израиль от наземных операций в Газе. В заявлении МИД королевства отметили, что соответствующий шаг обернется для страны очень серьезными последствиями.