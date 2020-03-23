https://static.news.ru/photo/2279ba80-6cee-11ea-a104-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mahmoud Khattab/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Палестины озаботились вопросом переполненности местных тюрем в условиях распространения коронавирусной инфекции. Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас выпустил приказ об амнистии заключённых, которые отбыли половину срока.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Аббаса. Указ не распространяется на тех, кто признан виновным в совершении особо тяжких преступлений. Представители властей частично признанного государства не уточнили, сколько человек попадёт под амнистию.

На территории Палестины к 23 марта выявлено 59 случаев COVID-19.

По последним данным, количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире превысило 338 тысяч, более 14,5 тысячи человек от болезни скончались. Как сообщал NEWS.ru, в России к 23 марта COVID-2019 диагностирован у 438 человек. Погибших от коронавирусной инфекции в РФ до настоящего момента не было.