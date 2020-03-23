Власти Палестины озаботились вопросом переполненности местных тюрем в условиях распространения коронавирусной инфекции. Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас выпустил приказ об амнистии заключённых, которые отбыли половину срока.
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На территории Палестины к 23 марта выявлено 59 случаев COVID-19.
По последним данным, количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире превысило 338 тысяч, более 14,5 тысячи человек от болезни скончались. Как сообщал NEWS.ru, в России к 23 марта COVID-2019 диагностирован у 438 человек. Погибших от коронавирусной инфекции в РФ до настоящего момента не было.
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