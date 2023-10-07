В Палестине назвали число жертв израильского удара по сектору Газа Минздрав Палестины: в результате удара Израиля по сектору Газа погиб 161 человек

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

По предварительным данным, в результате удара армии обороны Израиля по сектору Газа погиб 161 человек, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на Минздрав Палестины. Еще 931 человек получил ранения.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате израильской бомбардировки сектора Газа погиб 161 человек и 931 был ранен, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что израильские истребители нанесли удары по 21 объекту палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, четыре пораженные цели были командными центрами радикалов.

Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа после массированного ракетного обстрела со стороны ХАМАС южной и центральной частей страны. Власти Израиля заявили о захвате боевиками палестинского движения нескольких населенных пунктов.

По данным израильских СМИ, в результате атак погибли шесть человек, еще около 300 получили ранения, в том числе серьезные или критические. На всей территории страны объявлено чрезвычайное положение. Также власти Израиля ввели комендантский час.

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Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС допустило ошибку, обстреляв территорию страны. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что его государство в настоящее время находится в состоянии войны.