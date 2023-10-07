По предварительным данным, в результате удара армии обороны Израиля по сектору Газа погиб 161 человек, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на Минздрав Палестины. Еще 931 человек получил ранения.
Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в результате израильской бомбардировки сектора Газа погиб 161 человек и 931 был ранен, — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что израильские истребители нанесли удары по 21 объекту палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, четыре пораженные цели были командными центрами радикалов.
Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа после массированного ракетного обстрела со стороны ХАМАС южной и центральной частей страны. Власти Израиля заявили о захвате боевиками палестинского движения нескольких населенных пунктов.
По данным израильских СМИ, в результате атак погибли шесть человек, еще около 300 получили ранения, в том числе серьезные или критические. На всей территории страны объявлено чрезвычайное положение. Также власти Израиля ввели комендантский час.
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС допустило ошибку, обстреляв территорию страны. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что его государство в настоящее время находится в состоянии войны.