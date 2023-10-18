Палестина назвала число погибших при ракетном ударе по больнице «Аль-Ахли» Минздрав Палестины сообщил о 471 погибшем при ударе по больнице «Аль-Ахли»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У здания посольства Палестины в Москве

В результате удара по больнице «Аль-Ахли» в Палестине скончался 471 человек, сообщил представитель Министерства здравоохранения Газы Ашраф Аль-Кидра. Кроме этого, по его словам, 314 человек получили различные травмы при обстреле, передает Devdiscourse. Ранее арабское телевидение сообщало, что число жертв обстрела превысило 800 человек.

471 палестинец был убит и более 314 ранены, — рассказал представитель палестинского Минздрава.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил ранее, что ответственными за удар по больнице в секторе Газа являются члены группировки «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он утверждает, что израильская армия не атаковала лечебное учреждение, а ракета принадлежит исламистам.

В свою очередь члены группировки «Исламский джихад» опровергли свою причастность к случившемуся. По их словам, подобные обвинения, выдвигаемые израильскими политиками, являются необоснованными и направленными на оправдание армии Израиля.

Представители палестинского движения ХАМАС заявили, что ответственность за нанесение удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа несет Армия обороны Израиля. По их словам, только ЦАХАЛ мог ударить по объекту с такой мощью. По мнению членов движения, для обстрела больницы использовались ракеты американского производства.