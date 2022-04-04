В Пакистане сняли с должности премьер-министра Имрана Хана
Ксения Голуб
Ксения Голуб
09:18, 04 апреля 2022
Имран ХанФото: Соцсети
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В Пакистане сняли с должности премьер-министра Имрана Хана, это произошло после роспуска парламента государства. Он продолжит занимать этот пост до назначения временного главы кабмина страны, передаёт РИА Новости.
Вследствие роспуска Национальной ассамблеи президентом Пакистана в соответствии со статьей 58 (1) в сочетании со статьей 48 (1) Конституции Исламской Республики Пакистан <...> Имран Ахмад Хан Ниази немедленно прекратил занимать должность премьер-министра Пакистана, — сказано в уведомлении от кабинета министров.
Президент Пакистана Ариф Алви отметил, что Хан сохранит свой пост до назначения временного премьера.
3 апреля президент Пакистана по предложению главы кабмина распустил парламент страны. Роспуск правительства произошёл после того, как вице-спикер нижней палаты парламента Касим Сури отклонил предложение оппозиции о голосовании по вотуму недоверия Хану. Он посчитал, что подобное голосование противоречит пятой статье конституции.