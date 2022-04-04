В Пакистане сняли с должности премьер-министра Имрана Хана

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Нейтрализация атак на нефтяные объекты станет целью операции, о начале которой объявили арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Необходимо защитить от нападений мировые источники энергии, обеспечив цепочки поставок, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Ekbariya.

Началась операция по нейтрализации атак на нефтяные объекты или воздействия на энергетическую безопасность, — отметили в коалиции. К таким действиям коалиция прибегла после атаки 25 марта йеменских повстанцев-хуситов на объекты...