В ООН раскрыли сумму ущерба от землетрясений в Турции ООН: ущерб от землетрясений в Турции оценивается как минимум в $100 млрд

Фото: Mehmet Malkoc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Последствия землетрясения в Турции

В денежном выражении ущерб, который был нанесен Турции в результате землетрясений, может превышать $100 млрд, заявила официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон. Она отметила, что, исходя из последних данных, катаклизмы привели к гибели 46 104 человек, передает ТАСС. Винтон привела эти сведения на брифинге, выступая по видеосвязи из турецкого Газиантепа.

Из проведенных на сегодняшний день расчетов ясно, что оценки ущерба, представленные правительством и поддержанные международными партнерами, превысят $100 млрд, — сказала представитель программы развития ООН в Турции.

Наибольший ущерб, подчеркнула Винтон, был нанесен провинции Хатай, где от землетрясений разрушились сотни тысяч домов. Ситуацию на этой территории она назвала «апокалиптической». При этом Винтон добавила, что регион обладает довольно «скудными» ресурсами для ликвидации последствий катаклизма.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное и смертоносное землетрясение магнитудой 7,7. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате подземных толчков.

Ранее стало известно, что фермеры в Турции жалуются на полчища гусениц, которые наводнили местность после серии землетрясений. Насекомые стали покрывать землю ровным ковром.

По мнению фермеров, если разобраться с гусеницами не удастся, то они испортят урожай, что приведет к росту цен.