Нападения на предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco могут нести опасность для всего мира.
Об этом заявил спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс в ходе заседания Совета Безопасности. По его словам, конфликт в регионе сейчас расширяется.
Гриффитс отметил, что атака, предпринятая хуситами 14 сентября, усилила напряжённость в Йемене. Это может привести к плачевным последствиям не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами.
Конфликт необходимо погасить, и погасить незамедлительно, — подытожил он.
Ранее News.ru писал о том, что власти Кувейта решили усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.