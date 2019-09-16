https://static.news.ru/photo/5980c1ac-d894-11e9-8f17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anfaenger/Pixabay

Нападения на предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco могут нести опасность для всего мира.

Об этом заявил спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс в ходе заседания Совета Безопасности. По его словам, конфликт в регионе сейчас расширяется.

Гриффитс отметил, что атака, предпринятая хуситами 14 сентября, усилила напряжённость в Йемене. Это может привести к плачевным последствиям не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами.

Конфликт необходимо погасить, и погасить незамедлительно, — подытожил он.

Ранее News.ru писал о том, что власти Кувейта решили усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.