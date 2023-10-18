В ООН призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке Гутерриш: ЦАХАЛ и ХАМАС должны прекратить огонь по гуманитарным соображениям

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЦАХАЛ и ХАМАС должны немедленно прекратить огонь по гуманитарным соображениям, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии III форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» в Пекине. По его словам, которые приводятся в Twitter (X) генсека, акты насилия с обеих сторон нельзя ничем оправдать.

Я обратился к народам с двумя призывами о немедленном и безоговорочном освобождении заложников и предоставлении доступа к гуманитарной помощи <...>. Я призываю к немедленному прекращению огня по гуманитарным соображениям, чтобы дать достаточно времени и пространства для реализации моих призывов и облегчения человеческих страданий, — сказал генсек ООН.

Гутерриш отметил, что понимает обиду Палестины на полувековую оккупацию Израиля, при этом добавив, что она не может служить оправданием действиям ХАМАС. По его словам, тот же принцип действует и в отношении Иерусалима: атаки движения против мирного населения Израиля не могут стать причиной для коллективного наказания палестинского народа.

Ранее Армия обороны Израиля опубликовала на своем сайте расшифровку разговора, как утверждается, двух участников ХАМАС, которые обсуждают удар по больнице «Аль-Ахли» в Газе. Согласно записи, палестинские бойцы приходят к выводу, что боеприпас принадлежал палестинской группировке «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). По их словам, на это указывают осколки ракеты.