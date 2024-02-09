В ООН пришли к неутешительным выводам о санитарной обстановке в Газе ООН: на уборку скопившегося в секторе Газа мусора потребуется четыре года

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Не менее 12 млн тонн мусора скопилось на улицах городов и поселков в секторе Газа, следует из доклада Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Специалисты пришли к выводу, что на его уборку потребуется более четырех лет.

Количество мусора и обломков разрушенных домов в секторе Газа превышает 12 млн тонн. С учетом возможностей нынешней администрации анклава на их вывоз потребуется более четырех лет, — говорится в документе.

В докладе отмечается, что более 650 тысяч человек потеряли жилье и не имеют дома, куда можно было бы вернуться. Вместе с тем огромное количество палестинцев нуждается в приюте и непродовольственных товарах первой необходимости, люди вынуждены оставаться в антисанитарных условиях.

Кроме того, указали в управлении, пострадавшим нужны палатки, деревянные секции и брезентовые простыни, чтобы защититься от непогоды. При этом многие лагеря беженцев перенаселены.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с лидером Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валидом Джумблатом заявил о недопустимости дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта. Российский дипломат отметил, что также нельзя допустить вовлечения в конфликт Ливана и других стран региона.