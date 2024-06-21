В ООН предупредили, что Израиль может превратить Ливан «еще в одну Газу» ООН допустила расширение конфликта на Ближнем Востоке из-за Израиля и Ливана

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Риск расширения конфликта на Ближнем Востоке реален, его может спровоцировать эскалация между Израилем и шиитской организацией «Хезболла» в Ливане, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед журналистами. По его словам, которые приводит ТАСС, международному сообществу необходимо приложить все усилия, чтобы не позволить Ливану «стать еще одной Газой». Он добавил, что командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) пытается предотвратить эскалацию.

Я вынужден выразить свою глубокую озабоченность эскалацией между Израилем и «Хезболлой» вдоль [демаркационной] «голубой линии». Риск расширения конфликта на Ближнем Востоке реален, и его необходимо избежать. Народы региона и всего мира не могут позволить Ливану стать еще одной Газой, — сказал Гутерриш.

Армия обороны Израиля ранее утвердила стратегию наступления на Ливан. Согласно обнародованной информации, кроме плана военных действий, было принято решение о повышении боеготовности войск на местах.

Как предупредил глава израильского МИД Исраэль Кац в соцсети X, в случае полномасштабной войны с Ливаном шиитская организация «Хезболла» будет уничтожена. При этом само ближневосточное государство серьезно пострадает, констатировал он.