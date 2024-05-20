В ООН почтили память погибших президента и главы МИД Ирана минутой молчания

Фото: Eduardo Munoz/REUTERS

Совет Безопасности ООН начал заседание с минуты молчания в память о президенте Ирана Ибрахиме Раиси, министре иностранных дел страны Хосейне Амире Абдоллахиане и других пассажирах, погибших в результате крушения вертолета, сообщило РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Члены совета выразили соболезнования иранскому народу и правительству.

Отмечается, что минуту молчания объявил председатель Совбеза ООН. Это было сделано по просьбе России, Китая и Алжира.

Ранее политолог Дмитрий Соин заявил СМИ, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси элиты страны могут начать внутренние столкновения в борьбе за власть. По его мнению, такая ситуация может ввергнуть республику в нестабильное состояние. При этом представители США и ЕС постараются воспользоваться трагедией, чтобы перетянуть Тегеран в плоскость своих интересов. Ради этого их специалисты будут работать для победы либерального крыла Ирана.

Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета в горах. Вместе с ним на борту находились министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.