В ООН ответили на сообщения о применении Израилем фосфорных бомб ООН: подтверждений применения Израилем фосфорных бомб пока нет

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У ООН нет точной информации о применении силами Израиля снарядов с белым фосфором, сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик во время брифинга. По его словам, которые приводит ТАСС, подтверждений использования запрещенных международными конвенциями боеприпасов пока нет.

У нас нет [подтверждений использования Израилем белого фосфора], — заявил он.

Human Rights Watch ранее сообщала, что израильская армия применила опасные боеприпасы при обстреле сектора Газа и Ливана 10 и 11 октября. Правозащитная организация ссылается на показания очевидцев и видеозаписи. Применение фосфорных бомб, напомнили в HRW, является нарушением требований международного права. Конфликтующие стороны должны избегать жертв среди мирного населения.

Военный эксперт Дмитрий Корнев до этого описал действие снарядов с белым фосфором. По его словам, они несут серьезную угрозу из-за своих ядовитых и горючих свойств. Это вещество невозможно чем-либо смыть, и это делать даже опасно, потому что активные кислоты ведут к повреждению живой силы и всего, чего касаются, в том числе травы, зданий, строений.