В ООН описали Газу как место смерти и отчаяния Замгенсека ООН Гриффитс: сектор Газа превратился в место смерти и отчаяния

Фото: Bashar Taleb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа стал местом смерти и отчаяния, говорится в заявлении замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса. По его словам, которые цитирует РИА Новости, надвигается катастрофа в области здравоохранения: десятки тысяч людей, в основном женщины и дети, убиты или ранены.

Спустя три месяца после ужасающего нападения 7 октября Газа стала местом смерти и отчаяния, — указал Гриффитс.

Семьи спят под открытым небом, подчеркнул Гриффитс. Температура, по его словам, тем временем резко понижается, холодает.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после окончания операции в секторе Газа контроль над гражданским управлением должен быть передан местным палестинцам. Он подчеркнул, что Израиль не планирует оставаться на территории анклава после выполнения всех задач, однако не позволит ХАМАС контролировать Газу или угрожать израильским гражданам. Поэтому страна сохранит свою оперативную свободу действий в этом регионе, заключил Галант.

Члены контактной группы по ситуации в секторе Газа ранее заявили, что действиям Израиля в регионе нет никаких оправданий. Отмечается, что в состав группы входят представители Саудовской Аравии, Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины и Турции.