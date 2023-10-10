В ООН оценили последствия водной блокады сектора Газа ООН: решение Израиля о водной блокаде Газы вызовет острую нехватку питьевой воды

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

Решение израильских властей отключить воду в секторе Газа приведет к острой нехватке питьевой воды на этой территории, заявил пресс-секретарь Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лаерке. Он добавил, что решение уже затронуло 610 тысяч человек.

Израильские власти приняли решение перекрыть подачу воды в Газу. Это решение затрагивает более 610 тысяч человек в Газе и приведет к острой нехватке питьевой воды, — сказал он на брифинге в Женеве.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ.

Ранее министр обороны еврейского государства сообщил, что Израиль нанесет бойцам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа беспрецедентный ответный удар. Он пообещал, что в ХАМАС пожалеют, что начали конфликт.

Правительство Израиля 8 октября объявило о переходе в состояние войны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить государство от террористов и призвал жителей палестинского анклава немедленно эвакуироваться. Глава ЦАХАЛ Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну. По его словам, палестинцы совершили серьезную ошибку.