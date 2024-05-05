В ООН назвали проблему, с которой столкнулся север сектора Газа NBC: в ООН заявили о полномасштабном голоде на севере сектора Газа

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В северной части сектора Газа на фоне военных действий Израиля наблюдается полномасштабный голод, заявила исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн, передает телеканал NBC. Она подчеркнула, что проблемы с продовольствием также фиксируются на юге анклава, где ситуация также может дойти до критической точки.

Итак, что я могу вам объяснить, так это то, что на севере [анклава] царит полномасштабный голод, и он продвигается на юг, — пояснила представитель ООН.

Ранее русскоязычный пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова заявила, что в палестинский анклав пропускают 99% грузовиков с гуманитарным грузом. Все их досконально проверяют, чтобы в Газу не было провезено вещей, которые сможет использовать ХАМАС.

До этого телеканал Al Hadath сообщил, что руководству ХАМАС и властям Израиля удалось договориться об освобождении 33 заложников, которые удерживаются на территории сектора Газа. Отмечается, что стороны не смогли прийти к общему знаменателю о прекращении огня и выводе израильских военных из анклава.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности заключить перемирие с ХАМАС. Главным условием для этого он назвал освобождение заложников.