В ООН назвали число покинувших свои дома жителей Газы ООН: число покинувших свои дома жителей Газы достигло 1 млн

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

С момента последнего обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа количество внутренне перемещенных лиц достигло одного миллиона, передает ТАСС со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Отмечается, что в эти данные входят 352 тысячи человек, нашедших убежище в школах Ближневосточного агентства ООН для поддержки палестинских беженцев.

Число внутренне перемещенных лиц с начала боевых действий достигло 1 млн, в их числе более 352 тыс., которые сейчас нашли приют в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в центральной и южной частях сектора Газа. Около 55 тыс. проживают в 51 другом приюте, — говорится в заявлении УКГВ.

По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в секторе Газа осталось запасов основных продуктов питания всего на две недели, а в магазинах — всего на четыре-пять дней.

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что власти Израиля убеждали Катар присоединиться к Египту для финансирования лагеря беженцев из сектора Газа. Он сослался на слова источника, что Каир может согласиться на размещение примерно миллиона палестинцев.

До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир готов приложить максимальные усилия для посредничества между сторонами конфликта на Ближнем Востоке. По словам главы государства, его страна хочет добиться прекращения огня и облегчения страданий палестинцев в секторе Газа. Политик подчеркнул, что Израилю и Палестине необходимо обеспечить в первую очередь защиту гражданского населения, в противном случае мир в регионе не будет достигнут.