В окраинах Тель-Авива прогремел мощный взрыв

Фото: Ayal Margolin / XinHua / Global Look Press

В израильском городе Герцлия в 10 километрах к северу от Тель-Авива прогремел мощный взрыв, пишет The Jerusalem Post. Отмечается, что на месте взрыва образовалась воронка диаметром в семь метров. О пострадавших не сообщается. По данным издания, в районе ЧП в прошлом располагались производственные объекты израильского военно-промышленного комплекса.

Мощный взрыв прогремел в израильском городе Герцлия в 10 км к северу от Тель-Авива. Местные жители сообщают о задымлении в районе происшествия и запахе серы, — сказано в публикации.

В настоящее время проводится работа по установлению обстоятельств произошедшего.

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Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что по меньшей мере 37 человек пострадали в результате взрыва в пятом округе Парижа. Отмечается, что до этого речь шла о 16 пострадавших. По его словам, в настоящее время в больнице в тяжелом состоянии находятся четыре человека.

11 мая в центре Милана прогремел взрыв, огнем были охвачены несколько машин. Очевидцы распространили кадры пожара в социальных сетях. На них виден огромный столб черного дыма и горящие машины.