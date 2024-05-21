В офисе Нетаньяху отреагировали на планы МУС выдать ордер на его арест Офис премьера Израиля: планы МУС арестовать Нетаньяху и Галанта абсурдны

Израиль считает абсурдными планы Международного уголовного суда в Гааге выдать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман. По его словам, Тель-Авив продолжит военную операцию в секторе Газа до полного уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС.

Израиль категорически отвергает обвинения этого органа, считает их абсурдными, ставящими нападавших и жертв нападения в одну линию. Мы продолжаем военную операцию в Газе до полного уничтожения власти ХАМАС в анклаве, — сказал он.

Международный уголовный суд 20 мая запросил ордера на арест лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Также инстанция добивается ареста министра обороны Израиля Йоава Галанта, командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания. Все они обвиняются в военных преступлениях, совершенных с октября 2023 года.

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отвергли требование прокурора МУС об аресте Нетаньяху. По их мнению, оно является возмутительным, поскольку Соединенные Штаты «всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности».