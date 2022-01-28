В оборонпроме Израиля обнаружили «пятую колонну» Китая

Администрация президента США Джо Байдена предупредила власти Израиля об использовании Китаем теневой схемы по импорту оборонных технологий, произведённых в ближневосточной стране. В еврейском государстве обнаружили целую сеть подставных компаний, которые занимались поставками боевой техники в КНР, не привлекая лишнего внимания. Серый проект называют опасным прецедентом: в него оказались вовлечены люди с израильскими паспортами, а вооружения тестировались прямо на территории «экспортёра».

О том, что Пекин может быть причастен к созданию сети компаний для приобретения передовых израильских технологий, сообщили источники портала Breaking Defense. Они указывают на то, что после поступивших из США предупреждений некоторые планы уже были раскрыты и сорваны. Суть схемы заключается в использовании локальных фирм, которые пытались наладить сотрудничество с крупными оружейными концернами Израиля, приобрести у них продукцию и аккуратно вывезти её в Китай так, чтобы этого не заметили ни национальные надзорные ведомства, ни американские разведывательные службы.

Эти подставные компании хорошо замаскированы, и очень сложно определить, кто является настоящим [конечным] клиентом, — цитирует Breaking Defense свой источник в оборонной промышленности еврейского государства.

После американского предупреждения израильская служба внутренней безопасности ШАБАК за последние месяцы активизировала проверки и даже выпустила для игроков рынка ряд инструкций, которые помогают определить угрозу. Представители оборонной промышленности еврейского государства имеют чёткое указание не вести контактов с КНР по вопросам, которые связаны со сферами безопасности и обороны, отмечают источники Breaking Defense. Определяющий фактор здесь — позиция Вашингтона, выступающего против усиления Пекина.

Дроны на экспорт

Ситуация вокруг предполагаемых серых схем китайского капитала привлекла к себе общественное внимание из-за громкого судебного дела против израильских промышленников, которые занимались производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и, предположительно, являлись проводниками интересов КНР. Ещё в декабре финансовый отдел государственной прокуратуры выдвинул обвинения против десяти физических и трёх юридических лиц за участие в продаже барражирующих систем Китаю без получения соответствующей лицензии. Согласно официальному заявлению, подозреваемые «изготовили десятки крылатых ракет и провели различные испытания на территории Израиля, поставив под угрозу жизни людей».

iai.co.il

В фокусе внимания правоохранителей оказался глава компании Solar Sky Эфраим Менаше, который, предположительно, работал с азиатской фирмой, заинтересованной в снабжении израильскими боевыми технологиями Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Менаше подозревают в том, что он якобы нанял ещё одну фирму по производству БПЛА — Innocon, а также некоторых других игроков рынка, которые занялись производством всех компонентов барражирующих систем, рассчитанных на экспорт. Обвинители считают, что всё это закончилось созданием целой партии вооружений, которая была впоследствии передана китайской стороне. Юридическая команда Менаше все эти обвинения отметает.

Этот прецедент считается самым серьёзным среди подобных скандалов, потому что, во-первых, в нём были задействованы граждане Израиля, во-вторых, сама проверка оружия велась непосредственно на его территории, и в-третьих, он лишь открывает взгляд на возможное существование масштабной сети.

Тернистый путь к Израилю

История действующего в Израиле запрета на то, чтобы продавать Китаю продвинутые вооружения, восходит к началу нулевых, когда Пекин обратился к ближневосточной стране за приобретением радарных систем Phalcon Awacs, которыми китайцы хотели оборудовать модернизированные транспортные самолёты Ил-76. Контракт на $250 млн был в одностороннем порядке разорван еврейским государством из-за давления американского союзника. В Вашингтоне всерьёз опасались, что смонтированные на авиацию НОАК продвинутые радарные системы создадут опасность для его интересов в Дальневосточном регионе.

Пекин угрожал понизить уровень отношений с еврейским государством. За расторжение сделки израильтяне были вынуждены заплатить: размер компенсации превысил стоимость соглашения и достиг $300 млн.

Раскрытие «иностранных агентов» в израильской «оборонке» вряд ли поставит точку в истории трений двух союзников из-за КНР. Стратегическая инфраструктура Израиля представляет собой предмет большого интереса китайских инвесторов, которые вкладываются не только в порты, но и в индустрию высоких технологий. Соответствующая активность уже приводила к росту опасений у США и даже к угрозам понизить уровень военного сотрудничества с израильтянами. Как показал опыт последних нескольких лет, еврейскому государству так и не удалось сконструировать надёжную систему проверки иностранного финансирования. В связи с этим логично ожидать, что китайский капитал продолжит пытать судьбу на непростом ближневосточном рынке.