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Открытие атомной электростанции «Барака» в Объединённых Арабских Эмиратах состоится в ближайшие недели. Об этом рассказал главный исполнительный директор Mubadala Investment Company Халдун аль-Мубарак.
«Барака» станет первой в стране АЭС. Строительством занималась компания Korea Electric Power Corporation, которая является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Южной Корее. Изначально атомную электростанцию планировали открыть в 2017 году, отмечает Al Arabiya.
Ранее в Японии Высший суд города Хиросима обязал компанию Shikoku Electric Power остановить работу третьего реактора АЭС «Иката» в префектуре Эхимэ. Таким образом, было удовлетворено требование ряда жителей, которые настаивали на том, что действующие стандарты безопасности не учитывают риски, возникающие при извержениях вулканов и землетрясениях, писал NEWS.ru.