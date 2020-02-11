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Открытие атомной электростанции «Барака» в Объединённых Арабских Эмиратах состоится в ближайшие недели. Об этом рассказал главный исполнительный директор Mubadala Investment Company Халдун аль-Мубарак.

«Барака» станет первой в стране АЭС. Строительством занималась компания Korea Electric Power Corporation, которая является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Южной Корее. Изначально атомную электростанцию планировали открыть в 2017 году, отмечает Al Arabiya.

Ранее в Японии Высший суд города Хиросима обязал компанию Shikoku Electric Power остановить работу третьего реактора АЭС «Иката» в префектуре Эхимэ. Таким образом, было удовлетворено требование ряда жителей, которые настаивали на том, что действующие стандарты безопасности не учитывают риски, возникающие при извержениях вулканов и землетрясениях, писал NEWS.ru.

 

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