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Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не ввяжется в противостояние сирийских и турецких войск в Идлибе.

Участвовать в боевых операциях не очень здорово для нашей страны, особенно там. Одно дело, когда мы воевали с террористами, а там ещё не дай бог схлестнёмся, — заявил Джабаров в...