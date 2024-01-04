В ОАЭ оценили результаты обмена пленными между РФ и Украиной МИД ОАЭ: крепкие отношения с РФ и Украиной помогли успешному обмену пленными

Фото: МО Украины

Обмен пленными между Россией и Украиной произошел, благодаря тесным связям между Абу-Даби, Москвой и Киевом, заявили в министерстве иностранных дел ОАЭ. По мнению ведомства, этот обмен стал одним из самых значимых событий с начала конфликта.

Успех посреднических усилий стал следствием крепких дружественных отношений ОАЭ с Российской Федерацией и Украиной, которые были подкреплены регулярными контактами на самом высоком уровне, в результате чего состоялся один из крупнейших обменов пленными между двумя сторонами с начала войны, — заявили в министерстве иностранных дел ОАЭ.

ОАЭ выразили признательность правительствам России и Украины за сотрудничество в реализации посреднических усилий, направленных на успешный обмен пленными. Они также подчеркнули готовность продолжать усилия для поиска мирного решения конфликта на Украине, а также призвали к уменьшению напряженности и поддержке инициатив, способных смягчить гуманитарные последствия кризиса.

Минобороны РФ ранее сообщило, что с подконтрольной Киеву территории на родину возвращены 248 российских военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что это произошло в результате сложного переговорного процесса и благодаря посредничеству ОАЭ.