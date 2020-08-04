В МВД Ливана пока не знают причину взрыва в порту Бейрута

https://static.news.ru/photo/8e3ab92e-d682-11ea-872f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Основная причина взрыва порту Бейрута пока остаётся неизвестной. Министр внутренних дел страны Мохамед Фахми призвал дождаться итогов расследования.

Лучше дождаться итогов расследования, первоначальная информация указывает на наличие огромного количества взрывчатых веществ большой мощности, однако основная причина взрыва не известна до сих пор, — заявили Фахми ливанскому телеканалу MTV.

Во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрута произошёл мощный взрыв. Множество зданий получили повреждения, в том числе российские посольство и торговое представительство. Пострадали сотни человек. В Минздраве Ливана заявили, что госпитали Бейрута переполнены. Раненых перенаправляют в пригороды.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что в результате происшествия пострадала половина города. Он сравнил взрыв в порту с ударами по Хиросиме и Нагасаки.

NEWS.ru писал, что премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днём траура в связи со взрывом в ливанской столице.